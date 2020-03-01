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Летние олимпийские виды спорта

Квоты дороже золота. Сборная России по велотреку завоевала одну медаль на чемпионате мира

Серебро выиграла Анастасия Войнова, а команда завоевала несколько олимпийских лицензий
Анастасия Войнова EPA-EFE/FOCKE STRANGMANN
Описание
Анастасия Войнова
© EPA-EFE/FOCKE STRANGMANN

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Чемпионат мира по велоспорту на треке завершился в воскресенье в Берлине. Российская команда уезжает из столицы Германии с серебряной медалью и с практически полным набором олимпийских квот.

В плане медальных перспектив турнир в Берлине не сулил сборной России ничего хорошего. Это стало понятно задолго до его начала - еще в декабре прошлого года, когда одна из лучших российских велогонщиц Дарья Шмелева получила множественные травмы на этапе Кубка мира в Новой Зеландии. Каким-то чудом она сумела восстановиться к чемпионату мира, однако должную форму за такой срок набрать было практически невозможно.

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Незадолго до начала соревнований проблемы со здоровьем возникли еще у двоих российских спортсменов - Анастасии Войновой и Дениса Дмитриева. Обоих удалось поставить на ноги чуть ли не перед стартом турнира, так что удивляться одной единственной завоеванной серебряной медали не следует. Напротив, если учитывать, что ее принесла в актив не до конца восстановившаяся Войнова, для которой эта награда стала первой в карьере в индивидуальном спринте на чемпионатах мира, итог соревнований можно в какой-то степени считать удовлетворительным.

"В ее ситуации серебро - это действительно большое достижение, учитывая те обстоятельства, которые сложились с прошлого года, когда Даша Шмелева упала и травмировалась, выбыла из подготовки, - сказал в разговоре с ТАСС президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов. - У Насти приключилась своя беда в начале года, она тоже сорвала график, плюс здоровье пришлось поправлять. И в этих условиях серебро в индивидуальном спринте - это круто, я считаю, очень большое достижение".

Упущенные возможности

Для стороннего зрителя, впрочем, итоги чемпионата мира выглядят удручающе. Лишь 13-е место в медальном зачете, в то время как тройка лидеров - сборные Нидерландов (пять золотых, по одной серебряной и бронзовой медали), Германии (3-1-1) и США (2-3-0) - подтвердила высочайший уровень. Перед Олимпийскими играми в Токио подобное выступление вызывает тревогу, и главный тренер российской сборной Сергей Ковпанец подтверждает - команда могла выступить лучше даже в сложившихся обстоятельствах. Однако главной целью сборной России на чемпионате мира было добрать оставшиеся олимпийские лицензии, дающие право выступить на Играх-2020, и с этой задачей команда справилась.

"Когда медалей очень мало, итог подводить намного сложнее, конечно, много упущенных моментов, в тех видах, в которых можно было себя реализовать. Прежде всего это командный спринт у мужчин и женщин, - сказал Ковпанец в разговоре с корреспондентом ТАСС. - Конечно, хотелось бы больше от этого чемпионата, но положительный момент в том, что мы готовимся к Олимпийским играм, и те лицензии, которые нам были необходимы, мы заработали. Это прежде всего мужской командный спринт, по поводу которого мы волновались".

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"У нас имеются квоты в мужском командном спринте, это позволяет выступить двум спортсменам в спринте и двум - в кейрине, в женском командном спринте - такой же регламент, женский мэдисон позволяет выступить еще одной спортсменке в отдельной дисциплине - в омниуме, - пояснил Ковпанец. - Не заработали квоты в мужской командной гонке, в мужских темповых видах, но там секунды, которые показали датчане, недосягаемы для остального мира, но мы над этим работаем, у молодых спортсменов еще все впереди".

Екимов, как и главный тренер, отметил, что команда выполнила основную задачу на турнире. "Мы справились с набором лицензий, - сказал он. - Если бы мы не справились, я бы назвал этот чемпионат мира провальным. А так я определенный разбор полетов оставил бы уже до Олимпийских игр"

Кроме того, результаты чемпионата мира утвердили окончательный перечень "железных" кандидатов в сборную на Олимпийские игры. По словам Ковпанца, в этот список попали Шмелева, Войнова, Денис Дмитриев, Александр Шарапов, Шейн Перкинс и Павел Якушевский.

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Летние олимпийские виды спорта
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