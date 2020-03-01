"Манчестер Сити" в третий раз подряд стал победителем Кубка английской лиги по футболу

ТАСС, 1 марта. "Манчестер Сити" со счетом 2:1 обыграл "Астон Виллу" в финальном матче Кубка английской лиги по футболу. Встреча прошла на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

В составе победителей мячи забили Серхио Агуэро (21-я минута) и Родри (30), у проигравших отличился Мбвана Саматта (41). Агуэро забил десять голов в последних шести матчах против "Астон Виллы". Саматта стал пятым африканцем, который забивал в финале турнира.

Для "Астон Виллы" участие в финале турнира стало девятым в истории, чаще в решающем матче за трофей принимал участие только "Ливерпуль" (12), также девять финалов у "Манчестера Юнайтед"

"Манчестер Сити" в третий раз подряд и седьмой в истории стал победителем Кубка английской лиги. По количеству побед клуб занимает второе место, уступая только "Ливерпулю" (8), также манчестерская команда один раз проиграла в финале. "Астон Вилла" делит по этому показателю третье место с "Манчестер Юнайтед", клубы по пять раз выигрывали турнир.