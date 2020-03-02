Дубль Овечкина принес "Вашингтону" победу над "Миннесотой" в матче НХЛ

У "Вашингтона" дублем отметился Александр Овечкин (8-я и 11-я минуты), также в составе клуба отличились Рихард Паник (11) и Том Уилсон (41). В эпизоде со второй шайбой Овечкина ему ассистировали российские форварды Евгений Кузнецов и Илья Ковальчук, который набрал первое очко в составе нового клуба. Также Овечкин и Кузнецов записали в свой актив по голевой передаче в эпизоде с шайбой Уилсона. У "Миннесоты" шайбы забросили Райан Донато (4), Кевин Фиала (34) и Зак Паризе (53).

Овечкин провел на льду 16 минут 58 секунд, нанес четыре броска в створ при показателе полезности "+2" и был признан первой звездой матча. Всего в сезоне Овечкин сыграл 64 матча и набрал 63 очка (45 шайб + 18 передач), он делит второе место в списке лучших снайперов сезона с Остоном Мэттьюсом ("Торонто"), лидирует Давид Пастрняк из "Бостона" (47). 34-летний нападающий забросил 703 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ в карьере, он занимает восьмое место в истории лиги по этому показателю (лидирует Уэйн Гретцки (894), седьмое место занимает Майк Гартнер (708)). Овечкин поднялся на пятую строчку по числу матчей с двумя и более заброшенными шайбами (144) в истории НХЛ и на третью строчку по числу шайб в гостях (356), обогнав Яромира Ягра (355) и уступая Гретцки (402) и Стиву Айзерману (362).

Кузнецов сыграл 17 минут 13 секунд и завершил матч с показателем полезности "+2", Ковальчук провел на льду 14 минут 7 секунд, отметился двумя бросками в створ (показатель полезности составил "+1"), он перешел в "Вашингтон" в результате обмена с "Монреалем" 24 февраля. Также в матче принял участие российский защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов, проведший на льду 20 минут 27 секунд и завершивший матч с показателем полезности "-1", голкипер "Вашингтона" Илья Самсонов остался в запасе.