{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Дубль Овечкина принес "Вашингтону" победу над "Миннесотой" в матче НХЛ

Российский форвард Илья Ковальчук ассистировал Овечкину в эпизоде со второй заброшенной шайбой и набрал первое очко в составе нового клуба
Александр Овечкин (слева) и Гарнет Хэтэуэй (справа) AP Photo/Hannah Foslien
Описание
Александр Овечкин (слева) и Гарнет Хэтэуэй (справа)
© AP Photo/Hannah Foslien

ТАСС, 2 марта. "Вашингтон" на выезде переиграл "Миннесоту" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У "Вашингтона" дублем отметился Александр Овечкин (8-я и 11-я минуты), также в составе клуба отличились Рихард Паник (11) и Том Уилсон (41). В эпизоде со второй шайбой Овечкина ему ассистировали российские форварды Евгений Кузнецов и Илья Ковальчук, который набрал первое очко в составе нового клуба. Также Овечкин и Кузнецов записали в свой актив по голевой передаче в эпизоде с шайбой Уилсона. У "Миннесоты" шайбы забросили Райан Донато (4), Кевин Фиала (34) и Зак Паризе (53).

Овечкин провел на льду 16 минут 58 секунд, нанес четыре броска в створ при показателе полезности "+2" и был признан первой звездой матча. Всего в сезоне Овечкин сыграл 64 матча и набрал 63 очка (45 шайб + 18 передач), он делит второе место в списке лучших снайперов сезона с Остоном Мэттьюсом ("Торонто"), лидирует Давид Пастрняк из "Бостона" (47). 34-летний нападающий забросил 703 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ в карьере, он занимает восьмое место в истории лиги по этому показателю (лидирует Уэйн Гретцки (894), седьмое место занимает Майк Гартнер (708)). Овечкин поднялся на пятую строчку по числу матчей с двумя и более заброшенными шайбами (144) в истории НХЛ и на третью строчку по числу шайб в гостях (356), обогнав Яромира Ягра (355) и уступая Гретцки (402) и Стиву Айзерману (362).

Кузнецов сыграл 17 минут 13 секунд и завершил матч с показателем полезности "+2", Ковальчук провел на льду 14 минут 7 секунд, отметился двумя бросками в створ (показатель полезности составил "+1"), он перешел в "Вашингтон" в результате обмена с "Монреалем" 24 февраля. Также в матче принял участие российский защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов, проведший на льду 20 минут 27 секунд и завершивший матч с показателем полезности "-1", голкипер "Вашингтона" Илья Самсонов остался в запасе.

В турнирной таблице "Вашингтон" занимает третье место в Восточной конференции, набрав 86 очков в 65 матчах. "Миннесота" идет 11-й в Западной конференции, в активе клуба 71 очко в 65 играх. 3 марта "Вашингтон" дома сыграет с "Филадельфией", 4 марта "Миннесота" примет "Нэшвилл".

В других матчах дня "Калгари" на выезде переиграл "Флориду" (3:0), "Коламбус" на своем льду оказался сильнее "Ванкувера" (5:3), голевой передачей отметился защитник хозяев Владислав Гавриков. "Анахайм" дома уступил "Нью-Джерси" (0:3), результативная передача на счету форварда гостей Никиты Гусева.

Реклама на ТАСС
Футбол в России
Крымский футбольный союз хочет обсудить развитие детского футбола с УЕФА на ЧЕ-2020
Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС