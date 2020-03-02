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В Кремле ничего не слышали о возможности переноса ЧЕ-2020 из-за коронавируса

Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос, уведомляло ли УЕФА российские власти о возможной отмене или переносе сроков матчей чемпионата Европы по футболу

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Российские власти не получали никакой информации о том, что матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года могут быть перенесены из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом в понедельник заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"По крайней мере нам в Кремле об этом ничего неизвестно, мы не слышали ничего об этом", - ответил Песков на вопрос, уведомляло ли УЕФА российские власти о возможной отмене или переносе сроков матчей ЧЕ-2020.

28 февраля в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщили ТАСС, что сейчас нет необходимости менять что-либо в запланированном расписании чемпионата Европы по футболу, отметив, что этот вопрос будет находиться под постоянным контролем.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам. На стадионе "Санкт-Петербург" пройдут три встречи групповой стадии турнира, а также один из четвертьфиналов.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая наиболее сильные региональные вспышки отмечены в Италии и Южной Корее. Всего же случаи заражения были выявлены в 65 странах, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 44,4 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичЕвро-2020Распространение коронавируса нового типа
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