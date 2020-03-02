Метшин: в Казани есть все необходимое для проведения Суперкубка УЕФА

В понедельник на исполкоме УЕФА было объявлено о том, что матч за Суперкубок 2023 года пройдет в Казани

КАЗАНЬ, 2 марта. /ТАСС/. Казань обладает всем необходимым, включая современный стадион, индустрию гостеприимства и большое количество волонтеров, для того, чтобы достойно провести матч Суперкубка УЕФА в 2023 году. Об этом сообщил мэр Казани Ильсур Метшин, чей комментарий ТАСС предоставила пресс-служба мэрии. На заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 2 марта было принято решение о том, что встреча за Суперкубок в 2023 году пройдет в Казани на стадионе "Ак барс банк арена".

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"В Казани есть все для проведения состязаний мирового уровня: современный стадион-сорокапятитысячник, развитая индустрия гостеприимства, своя армия волонтеров и болельщиков и огромная любовь к футболу и спорту в целом. У нас есть опыт проведения Универсиады 2013 года, чемпионата мира по водным видам спорта и чемпионата мира по футболу. Мы гордимся тем, что оценки, которые нам поставили за организацию этих суперсобытий участники, судьи, эксперты и болельщики, всегда были самыми высокими", - сказал Метшин. По его словам, власти города полны решимости "провести незабываемый Суперкубок УЕФА". Казань в очередной раз подтвердила статус одной из мировых столиц спорта, отметил Метшин. Мэр Казани уверен, что футбольное событие такого уровня даст новый импульс в развитии города. "Казань - футбольный город, Россия - футбольная страна. После чемпионата мира мы это доказали, я очень рад, что такое решение принято. Впервые Суперкубок УЕФА будет проходить в России, в Казани. Мы этим гордимся и будем очень готовиться", - добавил Метшин. Казань готова принять футбольный турнир любого уровня Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил начать необходимую работу по подготовке к проведению в Казани матча за Суперкубок УЕФА в 2023 году. В столице республики сегодня созданы необходимые условия, город готов к проведению футбольных турниров любого уровня, сообщила ТАСС в понедельник руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

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