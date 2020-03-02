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Финалы футбольных еврокубков

Метшин: в Казани есть все необходимое для проведения Суперкубка УЕФА

В понедельник на исполкоме УЕФА было объявлено о том, что матч за Суперкубок 2023 года пройдет в Казани

КАЗАНЬ, 2 марта. /ТАСС/. Казань обладает всем необходимым, включая современный стадион, индустрию гостеприимства и большое количество волонтеров, для того, чтобы достойно провести матч Суперкубка УЕФА в 2023 году. Об этом сообщил мэр Казани Ильсур Метшин, чей комментарий ТАСС предоставила пресс-служба мэрии.

На заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 2 марта было принято решение о том, что встреча за Суперкубок в 2023 году пройдет в Казани на стадионе "Ак барс банк арена".

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"В Казани есть все для проведения состязаний мирового уровня: современный стадион-сорокапятитысячник, развитая индустрия гостеприимства, своя армия волонтеров и болельщиков и огромная любовь к футболу и спорту в целом. У нас есть опыт проведения Универсиады 2013 года, чемпионата мира по водным видам спорта и чемпионата мира по футболу. Мы гордимся тем, что оценки, которые нам поставили за организацию этих суперсобытий участники, судьи, эксперты и болельщики, всегда были самыми высокими", - сказал Метшин.

По его словам, власти города полны решимости "провести незабываемый Суперкубок УЕФА". Казань в очередной раз подтвердила статус одной из мировых столиц спорта, отметил Метшин. Мэр Казани уверен, что футбольное событие такого уровня даст новый импульс в развитии города.

"Казань - футбольный город, Россия - футбольная страна. После чемпионата мира мы это доказали, я очень рад, что такое решение принято. Впервые Суперкубок УЕФА будет проходить в России, в Казани. Мы этим гордимся и будем очень готовиться", - добавил Метшин.

Казань готова принять футбольный турнир любого уровня

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил начать необходимую работу по подготовке к проведению в Казани матча за Суперкубок УЕФА в 2023 году. В столице республики сегодня созданы необходимые условия, город готов к проведению футбольных турниров любого уровня, сообщила ТАСС в понедельник руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

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"Для нас большое доверие, что впервые в истории России матч за Суперкубок УЕФА будет принимать Казань. Столица Татарстана абсолютно готова для принятия футбольного турнира любого уровня - ярким подтверждением тому стало достойное проведение игр чемпионата мира по футболу в 2018 году. Президент Татарстана Рустам Минниханов неоднократно встречался с руководством УЕФА, свидетельствуя тем самым личную гарантию проведения матча на высшем организационном уровне. По итогам сегодняшнего решения исполкома союза Рустам Нургалиевич дал поручение начать всю необходимую подготовительную работу", - сказала Галимова.

Стадион в Казани был открыт в 2013 году. Его вместимость составляет 45 379 зрителей. На арене прошли церемонии открытия и закрытия летней Универсиады 2013 года, чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года, а также футбольные матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года.

Матч за Суперкубок УЕФА впервые пройдет на территории России. В 1999 году в "Лужниках" определился обладатель Кубка УЕФА, в 2008 году там же проходил финал Лиги чемпионов. В 2021 году Санкт-Петербург примет финальный матч Лиги чемпионов. В нынешнем году в Санкт-Петербурге пройдут три матча группового этапа, а также один из четвертьфиналов чемпионата Европы.

Теги
Минниханов, Рустам НургалиевичТатарстанФиналы футбольных еврокубков
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