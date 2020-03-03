Множество драк и 103 минуты штрафа. "Динамо" начало плей-офф КХЛ с победы над "Спартаком"

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Московское "Динамо" на своем льду со счетом 5:1 переиграло столичный "Спартак" в стартовом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Бело-голубые повели в противостоянии до четырех побед со счетом 1-0. Интриг перед противостоянием между "Динамо" и "Спартаком" было хоть отбавляй. После окончания регулярного чемпионата многие болельщики с наибольшим нетерпением в первом раунде ожидали именно эту серию.

Перед началом нынешнего чемпионата "Спартак" возглавил Олег Знарок, который привел российских хоккеистов к победе на Олимпиаде в Пхёнчхане, а также дважды завоевывал Кубок Гагарина с "Динамо" (2012, 2013). Под его руководством красно-белые повторили свой лучший результат в истории регулярных чемпионатов КХЛ, заняв девятое место в общей таблице лиги. В составе "Спартака" выступают сразу 10 хоккеистов, ранее защищавших цвета "Динамо". Динамовцы в регулярном чемпионате одержали четыре победы в четырех матчах с принципиальным соперником. До последнего игрового дня "регулярки" они имели хорошую возможность избежать встречи со "Спартаком" в первом раунде. Но бело-голубые, отправив в Минск основной состав, сенсационно проиграли одноименной команде из столицы Белоруссии со счетом 3:4. В случае победы динамовцы в 1/4 финала Западной конференции сыграли бы с ярославским "Локомотивом", а "Спартак" - с хельсинским "Йокеритом". В Минске травму получил основной вратарь "Динамо" по ходу сезона Иван Бочаров. 24-летний вратарь провел в регулярном чемпионате 49 матчей и отразил 93,5% бросков, пропуская в среднем за игру 1,98 гола и шесть раз сыграв "на ноль". Однако после открытой тренировки 29 февраля главный тренер "Динамо" Владимир Крикунов в беседе с журналистами сообщил, что серию со "Спартаком" начнет именно Бочаров, который провел всё занятие в общей группе. Но перед игрой бело-голубые решили удивить своего соперника, выпустив в стартовом составе 39-летнего Александра Еременко. "Решили, что пусть первую игру лучше сыграет опытный вратарь", - сказал Крикунов на послематчевой пресс-конференции. Быстрый гол Яшкина и замена Гудачека В первом периоде встречи гости проводили больше времени в зоне хозяев, но куда опаснее были контратаки "Динамо". В одной из первых, уже на третьей минуте шайба удачно отскочила к Дмитрию Яшкину, который мощным броском не оставил шансов вратарю красно-белых Юлиусу Гудачеку. Ближе к середине стартовой 20-минутки шайба еще раз оказалась в воротах "Спартака", однако после долгого видеопросмотра арбитры усмотрели в действиях нападающего Семена Панкратова помехи вратарю и шайбу отменили.

"Нам кажется, что Панкратов забил чистый гол, но судьи увидели, что была помеха. Жалко, потому что молодой парень стремился", - отметил после игры Крикунов. Первый период завершился с минимальным преимуществом хозяев в счете, а вторая 20-минутка прошла полностью под их диктовку. Бело-голубые провели несколько позиционных атак, а их первое звено создавало моменты почти в каждой смене. Во второй половине периода дублем отметился Андре Петерссон. После третьей шайбы динамовцев тренерский штаб "Спартака" заменил Гудачека на Павла Хомченко, для которого эта встреча стала дебютной в плей-офф в карьере. Словацкий голкипер после замены активно жестикулировал в адрес главного тренера Олега Знарка. "Во-первых, хотел встряхнуть команду. Во-вторых мы планируем, что он будет следующую игру играть. Во втором периоде вовремя не менялись, дальняя сторона", - сказал Знарок после матча. За четыре секунды до окончания второго периода двухминутное удаление получил защитник "Спартака" Евгений Кулик, а в начале третьего на скамейку штрафников отправился Мартиньш Карсумс. Хоккеисты "Динамо" реализовали двойное численное преимущество усилиями Михала Чайковски и сняли практически все вопросы о победителе. Все четыре первые шайбы в составе "Динамо" забросили игроки первой пятерки. "Мы подумаем, как их нейтрализовать", - отметил Знарок. 103 минуты штрафа После того, как исход был предрешен, хоккеисты "Спартака" начали провоцировать лидеров "Динамо". Масла в огонь еще перед началом серии подлил Крикунов. В последней встрече регулярного чемпионата между "Динамо" и "Спартаком" (2:1 - по буллитам) Чайковски подрался с Анселем Галимовым, за что получил четыре минуты штрафа, а нападающий "Спартака" остался безнаказанным. "Галимов - известный провокатор, он потом еще раз ударил вратаря, видимо, мало ему дали, если будет такой момент в плей-офф, я скажу Чайковски, чтобы он шел добивать его до конца", - говорил Крикунов до начала серии. В оставшееся время обе команды не демонстрировали красивых комбинаций и свое хоккейное мастерство, а больше соревновались в кулачных поединках на льду. Началось все с неаккуратных действий Вадима Шипачева, который пытаясь применить силовой прием, попал в голову Галимову. Капитан "Динамо" был наказан за нарушение двухминутным и 10-минутным дисциплинарным штрафом. Спустя две минуты, как только составы команд уравнялись, произошла серия драк.