Множество драк и 103 минуты штрафа. "Динамо" начало плей-офф КХЛ с победы над "Спартаком"

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Московское "Динамо" на своем льду со счетом 5:1 переиграло столичный "Спартак" в стартовом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Бело-голубые повели в противостоянии до четырех побед со счетом 1-0.
Интриг перед противостоянием между "Динамо" и "Спартаком" было хоть отбавляй. После окончания регулярного чемпионата многие болельщики с наибольшим нетерпением в первом раунде ожидали именно эту серию.
Перед началом нынешнего чемпионата "Спартак" возглавил Олег Знарок, который привел российских хоккеистов к победе на Олимпиаде в Пхёнчхане, а также дважды завоевывал Кубок Гагарина с "Динамо" (2012, 2013). Под его руководством красно-белые повторили свой лучший результат в истории регулярных чемпионатов КХЛ, заняв девятое место в общей таблице лиги. В составе "Спартака" выступают сразу 10 хоккеистов, ранее защищавших цвета "Динамо".
Динамовцы в регулярном чемпионате одержали четыре победы в четырех матчах с принципиальным соперником. До последнего игрового дня "регулярки" они имели хорошую возможность избежать встречи со "Спартаком" в первом раунде. Но бело-голубые, отправив в Минск основной состав, сенсационно проиграли одноименной команде из столицы Белоруссии со счетом 3:4. В случае победы динамовцы в 1/4 финала Западной конференции сыграли бы с ярославским "Локомотивом", а "Спартак" - с хельсинским "Йокеритом".
В Минске травму получил основной вратарь "Динамо" по ходу сезона Иван Бочаров. 24-летний вратарь провел в регулярном чемпионате 49 матчей и отразил 93,5% бросков, пропуская в среднем за игру 1,98 гола и шесть раз сыграв "на ноль".
Однако после открытой тренировки 29 февраля главный тренер "Динамо" Владимир Крикунов в беседе с журналистами сообщил, что серию со "Спартаком" начнет именно Бочаров, который провел всё занятие в общей группе. Но перед игрой бело-голубые решили удивить своего соперника, выпустив в стартовом составе 39-летнего Александра Еременко. "Решили, что пусть первую игру лучше сыграет опытный вратарь", - сказал Крикунов на послематчевой пресс-конференции.
Быстрый гол Яшкина и замена Гудачека
В первом периоде встречи гости проводили больше времени в зоне хозяев, но куда опаснее были контратаки "Динамо". В одной из первых, уже на третьей минуте шайба удачно отскочила к Дмитрию Яшкину, который мощным броском не оставил шансов вратарю красно-белых Юлиусу Гудачеку. Ближе к середине стартовой 20-минутки шайба еще раз оказалась в воротах "Спартака", однако после долгого видеопросмотра арбитры усмотрели в действиях нападающего Семена Панкратова помехи вратарю и шайбу отменили.
"Нам кажется, что Панкратов забил чистый гол, но судьи увидели, что была помеха. Жалко, потому что молодой парень стремился", - отметил после игры Крикунов.
Первый период завершился с минимальным преимуществом хозяев в счете, а вторая 20-минутка прошла полностью под их диктовку. Бело-голубые провели несколько позиционных атак, а их первое звено создавало моменты почти в каждой смене. Во второй половине периода дублем отметился Андре Петерссон. После третьей шайбы динамовцев тренерский штаб "Спартака" заменил Гудачека на Павла Хомченко, для которого эта встреча стала дебютной в плей-офф в карьере.
Словацкий голкипер после замены активно жестикулировал в адрес главного тренера Олега Знарка. "Во-первых, хотел встряхнуть команду. Во-вторых мы планируем, что он будет следующую игру играть. Во втором периоде вовремя не менялись, дальняя сторона", - сказал Знарок после матча.
За четыре секунды до окончания второго периода двухминутное удаление получил защитник "Спартака" Евгений Кулик, а в начале третьего на скамейку штрафников отправился Мартиньш Карсумс. Хоккеисты "Динамо" реализовали двойное численное преимущество усилиями Михала Чайковски и сняли практически все вопросы о победителе. Все четыре первые шайбы в составе "Динамо" забросили игроки первой пятерки. "Мы подумаем, как их нейтрализовать", - отметил Знарок.
103 минуты штрафа
После того, как исход был предрешен, хоккеисты "Спартака" начали провоцировать лидеров "Динамо". Масла в огонь еще перед началом серии подлил Крикунов. В последней встрече регулярного чемпионата между "Динамо" и "Спартаком" (2:1 - по буллитам) Чайковски подрался с Анселем Галимовым, за что получил четыре минуты штрафа, а нападающий "Спартака" остался безнаказанным. "Галимов - известный провокатор, он потом еще раз ударил вратаря, видимо, мало ему дали, если будет такой момент в плей-офф, я скажу Чайковски, чтобы он шел добивать его до конца", - говорил Крикунов до начала серии.
В оставшееся время обе команды не демонстрировали красивых комбинаций и свое хоккейное мастерство, а больше соревновались в кулачных поединках на льду. Началось все с неаккуратных действий Вадима Шипачева, который пытаясь применить силовой прием, попал в голову Галимову. Капитан "Динамо" был наказан за нарушение двухминутным и 10-минутным дисциплинарным штрафом. Спустя две минуты, как только составы команд уравнялись, произошла серия драк.
Сначала отношения выяснили Андрей Алексеев ("Динамо") и Артем Федоров ("Спартак"), каждый из которых получил по шесть минут штрафа за грубость. В следующей смене Знарок против первой тройки "Динамо" выпустил Максима Гончарова. Защитник "Спартака" сначала грубо атаковал Яшкина в голову, после чего продолжил прижимать его телом ко льду, не давая вставать. За своего лидера вступился Игорь Полыгалов, подравшийся с Александром Никишиным. Никишин и Полыгалов получили по пять минут штрафа, а Гончаров был удален до конца игры.
"Смысла отвечать не было. Гончаров сейчас сидит в раздевалке, получил матч-штраф. Пусть сидит дальше. Надо не поддаваться на провокации, которые были сегодня", - подчеркнул Яшкин после матча.
В следующей смене нападающий "Динамо" Семен Панкратов в средней зоне грубо атаковал того же Галимова, и уже Денис Кокарев решил заступиться за партнера и подрался с Панкратовым. В какой-то момент игроки перестали помещаться на скамейках штрафников, где у "Спартака" одновременно находились пять хоккеистов, а у "Динамо" - шесть. "Думаю, что это просто эмоции, - сказал Галимов. - Шипачев пошел бить меня, он хотел мне что-то доказать, вы думаете, что я хотел ударить головой в локоть Шипачеву?"
В конце встречи команды обменялись заброшенными шайбами и завершили игру со со счетом 5:1. В составе "Спартака" отличился Анатолий Никонцев, а точку в матче поставил Владимир Брюквин.
Продолжение следует
В результате множества драк по итогам встречи команды получили 103 минуты штрафа на двоих (70 - "Спартак" и 33 - "Динамо"). Второй матч серии до четырех побед команды проведут уже в среду на "ВТБ-Арене", и он будет не менее жарким. Шипачев по окончании встречи подчеркнул, что хоккеисты "Динамо" уже забыли первую игру серии и готовятся ко второй.
"Сегодня здорово сыграли, в конце выстояли, все нормально. Была хорошая игра плей-офф, двигаемся дальше. Мы уже забыли эту игру, у нас есть следующая, чтобы выиграть. Сегодня у нас были моменты, и мы забили", - сказал Шипачев.
"В целом мы хорошо играли, наверное, быстрый гол повлиял, всегда неприятно пропускать в начале матча. От следующих матчей не жду ничего нового. Думаю, нам нужно также ответственно играть от обороны, придерживаться тактики", - отметил Яшкин.
Знарок же сообщил, что несмотря на замену Гудачека, продолжает верить в своего основного вратаря и планирует выпустить его с первых минут в следующем матче. Никонцев считает, что на ход стартового матча серии повлияла быстрая пропущенная шайба игроками "Спартака".
"Мы сегодня мало создали проблем их обороне и вратарю, надо побольше лезть на ворота и бросать. Может быть, нам важно забить первыми. Хочется вести в счете и играть по счету, а не догонять соперника, будем стараться забить первыми", - сказал Никонцев.
После второго матча серии команды переедут на домашнюю арену "Спартака", где проведут встречи 6 и 8 марта. Если победитель серии не будет определен, то 10 и 14 марта команды встретятся на площадке "Динамо", а 12 марта - на льду "Спартака".