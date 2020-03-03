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Летние олимпийские виды спорта

Казанцев покинул пост старшего тренера женской сборной России по настольному теннису

Специалист подал в отставку по состоянию здоровья на заседании тренерского совета федерации

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Максим Казанцев ушел с должности старшего тренера женской сборной России по настольному теннису. Об этом сообщает пресс-служба Федерации настольного тенниса России.

46-летний специалист подал в отставку по состоянию здоровья на заседании тренерского совета федерации. Исполняющим обязанности старшего тренера женской сборной до 1 июня 2020 года назначен Андрей Крутов.

Также на совете были предложены для утверждения на исполкоме Федерации настольного тенниса России кандидатуры спортсменов для участия в личном европейском олимпийском квалификационном турнире, который пройдет в Москве с 8 по 12 апреля.

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Летние олимпийские виды спорта
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