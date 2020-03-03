Объявлен состав мужской сборной России по боксу на отбор к ОИ-2020

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Тренерский штаб мужской сборной России по боксу определился с составом команды на квалификационный турнир к Олимпийским играм 2020 года в Токио. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации бокса России.

В европейской квалификации выступят Расул Салиев (весовая категория до 52 кг), Альберт Батыргазиев (до 57 кг), Габил Мамедов (до 63 кг), Андрей Замковой (до 69 кг), Глеб Бакши (до 75 кг), Имам Хатаев (до 81 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг) и Иван Верясов (свыше 91 кг).

Олимпийский квалификационный турнир пройдет в Лондоне с 14 по 23 марта.