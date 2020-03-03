Бышовец: российские футболисты поборются с турками за первое место в группе Лиге Наций

"Нельзя сказать, что группа непроходная, у нас есть все шансы на успех, - сказал Бышовец. - Турция - это уже не та команда, которая была два года назад, но ее можно рассматривать как соперника, с которым мы будем бороться за первое место в группе. Легких матчей не будет, не стал бы недооценивать Венгрию".

"Сербия богата талантами и высококлассными футболистами, но все же команду не удается создать, которая могла бы решать серьезные задачи. Не хватает им игровой идеи", - отметил Бышовец.

Также собеседник ТАСС отметил, что Лига Наций важна для формирования будущего состава сборной России. "Наступает такой момент смены поколений, уже не молоды Юрий Жирков, Артем Дзюба, и здесь у нас есть определенные сложности. Возможно, это будет шанс для формирования новой команды, есть игроки в молодежной сборной, которые могут уже сегодня быть не только кандидатами в сборную, но и претендентами на место в основном составе. Это отличный шанс изыскать внутренние резервы, оценить перспективы развития сборной", - заключил собеседник ТАСС.

В предстоящем сезоне участники Лиги наций разыграют две путевки на чемпионат мира, который пройдет в Катаре в конце 2022 года. Право сыграть в стыковых матчах за выход на мировое первенство получат два лучших победителя групп Лиги наций (на основе рейтинга турнира).