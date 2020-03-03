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Футбол в Италии

Матч Кубка Италии по футболу "Ювентус" - "Милан" перенесен из-за коронавируса - газета

Встреча должна была пройти 4 марта в Турине

ТАСС, 3 марта. Ответный матч полуфинала Кубка Италии по футболу между туринским "Ювентусом" и "Миланом" перенесен по причине коронавируса. Об этом сообщает издание Football Italia.

Встреча должна была пройти 4 марта в Турине. Первый матч, который состоялся в Милане, завершился ничейным результатом (1:1). Ранее из-за коронавируса были перенесены ряд матчей 26-го тура чемпионата страны.

"Милан" пять раз выигрывал Кубок Италии, "Ювентус" 13 раз завоевывал трофей, что является рекордом турнира.

По состоянию на 3 марта в Италии выявлены более 2 тыс. случаев заражений коронавирусом, число скончавшихся достигло 79 человек.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены в 72 странах, включая Россию.

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