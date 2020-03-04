{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Анисимов получил травму после столкновения с Малкиным в матче НХЛ

Хоккеист "Оттавы" отправился в раздевалку и не смог продолжить встречу
Артем Анисимов AP Photo/Paul Sancya
Описание
Артем Анисимов
© AP Photo/Paul Sancya

ТАСС, 4 марта. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава" Артем Анисимов получил повреждение в первом периоде встречи регулярного чемпионата против "Питтсбурга".

Анисимов получил повреждение в результате столкновения с нападающим "Питтсбурга" Евгением Малкиным, который налетел на него после силового приема одного из игроков "Оттавы".

Пресс-служба "Оттавы" по ходу встречи сообщила, что 31-летний нападающий получил травму "верхней части тела" и не вернется в игру. 

В текущем сезоне Анисимов набрал 20 (15+5) очков в 49 матчах. Матч с "Питтсбургом" он начинал в центре первого звена. В нынешнем чемпионате он до этого пропустил 18 игр из-за травмы.

Теги
Малкин, Евгений Владимирович
Реклама на ТАСС
Старт дебютного сезона Африканской баскетбольной лиги перенесли из-за коронавируса
Первый матч должен был пройти 13 марта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС