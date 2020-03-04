Анисимов получил травму после столкновения с Малкиным в матче НХЛ

Анисимов получил повреждение в результате столкновения с нападающим "Питтсбурга" Евгением Малкиным, который налетел на него после силового приема одного из игроков "Оттавы".

Пресс-служба "Оттавы" по ходу встречи сообщила, что 31-летний нападающий получил травму "верхней части тела" и не вернется в игру.

В текущем сезоне Анисимов набрал 20 (15+5) очков в 49 матчах. Матч с "Питтсбургом" он начинал в центре первого звена. В нынешнем чемпионате он до этого пропустил 18 игр из-за травмы.