Минспорт не видит рисков для отмены спортивных мероприятий в России из-за коронавируса

НОВОГОРСК /Московская область/, 4 марта. /ТАСС/. Министерство спорта РФ не видит рисков для отмены спортивных мероприятий на территории страны из-за коронавируса. Об этом министр спорта Олег Матыцин заявил журналистам во время встречи на базе учебно-тренировочного центра "Новогорск".

"Мы проводим ежедневный мониторинг ситуации, - сказал Матыцин. - Сегодня мы не видим рисков отмены спортивных мероприятий из-за коронавируса, но осознаем всю сложность ситуации, поэтому на уровне регионов, городов и федеральном уровне работаем очень слаженно, обмен информацией происходит оперативно".

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано почти 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 50 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 10,5 тыс., свыше 160 человек умерли.