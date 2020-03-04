Велогонщики с подозрением на коронавирус останутся в карантине в ОАЭ до 14 марта

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Спортсмены, прибывшие в ОАЭ для участия в велогонках, будут находиться в карантине в связи с подозрением на коронавирус до 14 марта. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на членов нескольких команд, приехавших для участия в соревнованиях.

По информации агентства, члены команд Cofidis (Франция), Groupama-FDJ (Франция) и "Газпром русвело" (Россия), включая профессиональных велогонщиков, находятся в одной из гостиниц Абу-Даби.

Менеджер Cofidis сообщил, что члены его команды могут объявить голодовку, если местные власти не позволят коллективу покинуть страну. Власти ОАЭ и администрация отеля, как отмечает Рейтер, отказываются давать комментарии по ситуации.

Вечером 3 марта Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ распространило сообщение о выявлении коронавируса у двух россиян, прибывших в страну. Указанные граждане являются членами российской велокоманды, принимавшей участие в велогонке. Они госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Как информировал в среду ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Абу-Даби Максим Слесарев, российские велогонщики, принимавшие участие в соревнованиях "Тур ОАЭ", помещены в карантин в одной из гостиниц Абу-Даби. Он добавил, что посольство РФ ожидает информацию от местных властей, о том, как долго россияне будут находиться на карантине. Кроме того, диппредставительство пока не располагает данными о дате проведения повторных тестов у россиян.