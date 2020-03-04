Велимир Петкович назначен на пост главного тренера мужской сборной России по гандболу

ТАСС, 4 марта. Исполком Федерации гандбола России (ФГР) утвердил на должность главного тренера мужской сборной России германского специалиста Велимира Петковича. Об этом сообщает пресс-служба ФГР.

Контракт с 63-летним специалистом рассчитан на четыре года.

Предыдущий тренер российской команды Эдуард Кокшаров подал в отставку 16 января после неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы. Россияне заняли 22-е место из 24 команд, не сумев выйти в основной раунд турнира и потерпев поражения во всех трех встречах предварительного раунда.

Петкович начал тренерскую карьеру в 1989 году, он работал в боснийским "Бораце", немецких "Шарнхаузене", "Вернау", "Ринтхайме", "Озвайле", "Вецларе", "Фриш ауф Гёппингене", "Эйзенахе" и "Фьюксе Берлине", с которым выиграл Кубок Европейской федерации гандбола (EHF).

Мужская сборная России по гандболу не смогла пробиться на Олимпийские игры 2020 года. Ближайшие матчи россияне проведут в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2021 года. 15 и 19 апреля российские гандболисты встретятся с командой Турции.