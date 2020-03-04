Фазель: IIHF может принять решение о проведении ЧМ в Швейцарии за две недели до турнира

МОСКВА, 4 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Окончательное решение о том, состоится ли чемпионат мира по хоккею в Швейцарии, может быть принято за две недели до старта турнира. Об этом ТАСС сообщил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

В связи с угрозой коронавируса швейцарское правительство запретило проводить публичные мероприятия, в том числе спортивные, с аудиторией более 1000 человек, запрет введен до 15 марта. Чемпионат мира пройдет в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая. Ранее Фазель сообщил ТАСС, что турнир будет отменен, только если решение об этом примет правительство.

"Думаю, что только за две недели до старта турнира мы сможем принять решение, будет ли проводиться турнир или нет. Это будет зависеть от многих вещей", - сказал Фазель.

Помимо мужского чемпионата мира, на весну запланированы женский чемпионат мира в Канаде (31 марта - 10 апреля) и первенство мира среди юниоров в США (16-26 апреля). "Мы еще не обсуждали с федерациями Канады и США, как мы сможем организовать женский чемпионат мира и юниорский чемпионат мира. Нам нужно сначала решить судьбу этих турниров, а потом приступить к чемпионату мира", - отметил глава IIHF.