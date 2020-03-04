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Распространение коронавируса нового типа

Глава МОК сравнил обсуждение коронавируса с событиями, когда Играм-2016 угрожал вирус Зика

Также Томас Бах вспомнил о напряженной обстановке перед Олимпиадой-2018 в Южной Корее
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах AP Photo/Rick Rycroft
Описание
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах
© AP Photo/Rick Rycroft

ЛОЗАННА /Швейцария/, 4 марта. /ТАСС/. Обсуждение возможной отмены Игр 2020 года в Токио по причине распространения коронавируса напомнило главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху события 2016 года, когда проведению Олимпиады в Рио-де-Жанейро угрожал вирус Зика. Об этом Бах рассказал в среду на пресс-конференции.

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Во вторник исполком МОК заявил, что распространение нового коронавируса не помешает проведению предстоящих летних Игр, которые пройдут в установленные ранее сроки - с 24 июля по 9 августа.

"Вы знаете, в прошлом у нас уже было много подобных ситуаций. За несколько месяцев до последних зимних Игр (прошли в 2018 году в Пхёнчхане - прим. ТАСС) мы не знали, смогут ли они пройти на Корейском полуострове. Тогда мы говорили о ракетах, ядерных ударах и бойкотах, о мире и войне. За несколько месяцев до Игр в Рио мы говорили о вирусе Зика. Тогда мы тоже вели активные консультации со Всемирной организацией здравоохранения, и тогда нам поступали те же вопросы, что и сейчас", - сказал Бах.

Также глава МОК напомнил, что во времена, когда он был спортсменом, бойкоты угрожали проведению Игр в Москве, в Лос-Анджелесе. Он напомнил и террористическую атаку на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене, в результате которой погибли израильские спортсмены. "Вам надо больше?" - задал он риторический вопрос.

"Вы меня постоянно спрашиваете о коронавирусе, подталкивая к тому, чтобы спекулировать на эту тему. Но могу вас заверить, что не устану повторять то, что заявил ранее", - заметил Бах.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию.

Теги
Бах, ТомасРаспространение коронавируса нового типа
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