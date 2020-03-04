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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: спортивные мероприятия Италии будут проходить без зрителей до 3 апреля

Спортивные клубы теперь обязаны регулярно проводить медицинскую проверку спортсменов и сотрудников на предмет коронавируса

ТАСС, 4 марта. Все спортивные мероприятия на территории Италии до 3 апреля будут проходить без зрителей по причине распространения в стране коронавируса. Об этом сообщает портал Football Italia.

Отмечается, что спортивные клубы обязаны регулярно проводить медицинскую проверку спортсменов и сотрудников на предмет коронавируса.

Ранее из-за коронавируса был перенесен ряд матчей 26-го тура чемпионата Италии по футболу, оба полуфинальных матча Кубка Италии по футболу, а также несколько встреч баскетбольной Евролиги.

Согласно последним данным, жертвами коронавируса в Италии стали 79 человек, заразились 2263, 160 вылечились.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано почти 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 50 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс.

Теги
ИталияРаспространение коронавируса нового типа
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