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Футбол в России

Полузащитник "Спартака" Тил надеется, что после матча Кубка России с ЦСКА его время придет

Полузащитник появился на поле после первого тайма вместо Зелимхана Бакаева, который получил сотрясение мозга

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Футболист московского "Спартака" Гус Тил выразил надежду на то, что после четвертьфинала Олимп - Кубка России против ЦСКА он сможет улучшить свою игру, и его время придет. Об этом Тил заявил журналистам после матча.

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Встреча прошла на стадионе "Открытие-Арена" и завершилась победой "Спартака" со счетом 3:2 в дополнительное время. Тил появился на поле после первого тайма вместо полузащитника Зелимхана Бакаева, который получил сотрясение мозга.

"Было нелегко входить в такую игру, было много сложностей в первом тайме, мне кажется, но в таком дерби по-другому быть не может, - сказал Тил. - Когда выходишь на замену, нужно немного удачи, чтобы войти в такую игру. Я рад, что мы выиграли, думаю, что игра была равной, моменты были в обе стороны, у всех были шансы. В первые 20 минут преимущество было на нашей стороне, мы забили два мяча, но затем все внезапно поменялось, ЦСКА забил дважды - в этом и заключается красота футбола".

В конце второго дополнительного тайма Тил не реализовал выход один на один. "Игорь Акинфеев (вратарь ЦСКА - прим. ТАСС) прекрасно сыграл в этом эпизоде. Я в принципе все сделал правильно за исключением завершения, если бы я пробил низом, то мяч залетел бы в сетку", - добавил Тил.

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В компенсированное ко второму тайму время мяч попал в руку защитнику ЦСКА Игорю Дивееву, но арбитр не назначил пенальти, на игре работала система видеоассистента рефери (VAR). "На матче работал VAR, если судьи так решили, что пенальти не было, значит, я тоже буду на этом настаивать, многие подумали, что пенальти там не было, но это футбол, мнения всегда будут разниться. Была ли игра нервной из-за судейских решений? Нет, не из-за этого, а потому что это было дерби", - отметил полузащитник.

"Надеюсь, мое время придет"

Тил выразил надежду на то, что после дерби он сможет показать большее в "Спартаке". "Конечно, всегда хочется играть больше. Я работаю усердно, надеюсь, мое время придет", - заявил Тил.

В полуфинале 23 апреля "Спартак" в гостях сыграет с петербургским "Зенитом", который в среду оказался сильнее грозненского "Ахмата" (2:1) в дополнительное время. "Игры в кубке всегда отличаются от матчей в чемпионате. Команды из высшего дивизиона часто имеют проблемы в кубковых встречах с клубами из других дивизионов, так что никогда нельзя ничего ожидать", - заключил Тил.

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