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Летние неолимпийские виды спорта

Федерация регби России просмотрит борцов в Дагестане для смены вида спорта

Такое решение было принято на заседании высшего совета организации

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Федерация регби России (ФРР) проведет просмотр борцов в Дагестане, которые могли бы сменить вид спорта. Об этом заявил тренер по резерву ФРР Сергей Лыско на заседании высшего совета организации.

"На одном из заседаний присутствовал представитель Дагестана. Сейчас ведем переговоры о том, чтобы приехать и просмотреть борцов, которые вполне могли бы поменять свою профессию на регбистов", - сказал Лыско.

Заседание высшего совета ФРР под руководством Игоря Артемьева проходит в четверг в Москве.

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
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