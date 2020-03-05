Федерация регби России просмотрит борцов в Дагестане для смены вида спорта

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Федерация регби России (ФРР) проведет просмотр борцов в Дагестане, которые могли бы сменить вид спорта. Об этом заявил тренер по резерву ФРР Сергей Лыско на заседании высшего совета организации.

"На одном из заседаний присутствовал представитель Дагестана. Сейчас ведем переговоры о том, чтобы приехать и просмотреть борцов, которые вполне могли бы поменять свою профессию на регбистов", - сказал Лыско.

Заседание высшего совета ФРР под руководством Игоря Артемьева проходит в четверг в Москве.