{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

КДК РФС не стал ужесточать дисквалификацию Семина

Главный тренер "локомотива" в матче с "Зенитом" был удален за две желтые карточки

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не стал ужесточать дисквалификацию главного тренера "Локомотива" Юрия Семина за недисциплинированное поведение в матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Зенитом". Об этом журналистам рассказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

На 25-й минуте встречи Семин был удален со скамейки за вторую желтую карточку.

"У Юрия Павловича было две желтые карточки - это автоматическая дисквалификация на один матч. Установлено, что нецензурной лексики у Семина не было", - сказал Григорьянц.

Следующий матч "Локомотив" проведет 8 марта. Железнодорожники примут грозненский "Ахмат".

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Обыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии
Тихонов утверждает, что написал о запрете СБР выдавать аккредитацию Касперовичу после ЧМ
В четверг президент СБР Владимир Драчев сообщил ТАСС, что Международный союз биатлонистов со слов Тихонова узнал про невыдачу аккредитации тренеру
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС