КДК РФС не стал ужесточать дисквалификацию Семина

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не стал ужесточать дисквалификацию главного тренера "Локомотива" Юрия Семина за недисциплинированное поведение в матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Зенитом". Об этом журналистам рассказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

На 25-й минуте встречи Семин был удален со скамейки за вторую желтую карточку.

"У Юрия Павловича было две желтые карточки - это автоматическая дисквалификация на один матч. Установлено, что нецензурной лексики у Семина не было", - сказал Григорьянц.

Следующий матч "Локомотив" проведет 8 марта. Железнодорожники примут грозненский "Ахмат".