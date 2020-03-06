Матыцин заявил, что взаимодействие с представителями бизнеса важно для развития спорта

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин отметил, что для развития массового спорта важно взаимодействие представителей бизнеса и ведомства. Об этом он заявил во время рабочей встречи с предпринимателями - членами рабочих групп и комиссий Общественного совета при Минспорте РФ, его комментарий приводит пресс-служба ведомства.

В рамках встречи предприниматели рассказали о своих проектах и положительном опыте привлечения людей к занятию спортом.

"Для нас очень важно взаимодействие с представителями бизнеса, которые вместе с Министерством спорта РФ будут развивать массовый спорт. Сейчас идет формирование стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года, мы обязательно рассмотрим предложения спортивной бизнес-индустрии", - сказал Матыцин.

Во время встречи были обозначены проблемы предпринимательства в спортивной сфере, в частности речь шла об отсутствии в законодательстве зафиксированного статуса спортивного предпринимательства и нехватки поддержки спортивного бизнеса со стороны государства.

"Заниматься спортом - естественная потребность человека. Главное - дать людям возможность это делать. У нас есть общие задачи: и нам, и бизнесу выгодно, чтобы люди знали, где и как заниматься спортом, чтобы получали от этого удовольствие", - добавил Матыцин.