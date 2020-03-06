Матыцин заявил, что есть проблемы взаимодействия ряда зимних федераций с международными

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олет Матыцин заявил о проблемах во взаимодействии между российскими и международными федерациями зимних видов спорта. Об этом он рассказал на заседании штаба по подготовке сборных команд к зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине.

Игры пройдут с 4 по 20 февраля.

"Хочу поблагодарить ОКР [Олимпийский комитет России], федерации и ФМБА [Федеральное медико-биологическое агентство] за те успехи, которые у нас есть [в зимних видах]. Надеюсь, что эти традиции будут продолжены. Но есть проблемы кадрового характера, организационные и взаимодействия с международными федерациями", - сказал Матыцин.