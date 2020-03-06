Этап чемпионата мира по ралли-кроссу в России отменен

ТАСС, 6 марта. Организаторы петербургского этапа чемпионата мира по ралли-кроссу не смогли прийти к соглашению с промоутером, в связи с чем соревнования отменены. Об этом сообщает пресс-служба Российской автомобильной федерации.

Российский этап должен был пройти с 18 по 19 июля на автодроме "Игора драйв" в Санкт-Петербурге.

"Причиной стали длительные переговоры с промоутером серии и недостижение соглашения. Осознавая свою ответственность перед спортсменами и болельщиками, был сделан выбор в пользу отмены соревнования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о проведении соревнований в России было принято Международной автомобильной федерацией при условии достижения соглашения с промоутером и усовершенствования трассы.