{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Киргизии из-за угрозы коронавируса запретили проведение спортивных мероприятий

На данный момент в стране не выявлено ни одного случая инфицирования коронавирусом

БИШКЕК, 7 марта. /ТАСС/. Запрет на проведение массовых спортивных мероприятий введен в Киргизии в связи с угрозой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта республики.

"Соответствующее поручение дано руководителям учреждений, находящихся в ведении Госагентства и областных управлений по делам молодежи, физической культуры и спорта", - говорится в сообщении.

"Сроки проведения таких мероприятий перенесены на поздний срок, даты будут скорректированы", - отмечается в сообщении. Несколько дней назад республиканский штаб по недопущению проникновения в страну и распространения в ней коронавируса рекомендовал временно отказаться от проведения в Киргизии культурно-массовых мероприятий, в связи с чем было отменено шествие в столице по случаю Международного женского дня, спектакли в некоторых театрах, молодежный фестиваль и т. д.

На сегодняшний день в Киргизии не выявлено ни одного случая инфицирования коронавирусом. Тем не менее в двух районах Чуйской области подготовлены специальные изоляторы для заразившихся. В конце января власти страны решили до 1 февраля прервать авиасообщение с КНР, приостановить импорт сельхозпродукции и запретить ввоз мясной продукции из Китая. Этот запрет был продлен на неопределенный срок.

На всех погранпунктах республики круглосуточно дежурят бригады медиков, которые контролируют состояние здоровья прибывающих в страну людей. На пограничных КПП, в том числе в международных аэропортах, МЧС развернуло медицинские пункты почти на 400 пациентов. Во избежание вспышки коронавируса Киргизия временно запретила въезд в страну граждан Китая, Южной Кореи, Японии, Италии и Ирана.

Теги
КиргизияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Спортивные события в Саудовской Аравии пройдут без зрителей из-за коронавируса
Запрет начинается с 7 марта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС