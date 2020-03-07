Касаткина проиграла Фридзам и не сумела выйти в финал турнира в Лионе

ТАСС, 7 марта. Немецкая теннисистка Анна-Лена Фридзам обыграла россиянку Дарью Касаткину в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) во французском Лионе.

Матч завершился со счетом 6:3, 3:6, 6:2 в пользу 26-летней немки. 22-летняя Касаткина была посеяна под седьмым номером.

В предыдущий раз Касаткина доходила до полуфинала в октябре 2018 года, россиянка выиграла "ВТБ Кубок Кремля" в Москве.

В другом полуфинале уроженка Москвы, американка София Кенин играет с бельгийкой Алисон ван Эйтванк, встреча завершится позднее в субботу. 21-летняя Кенин является действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии.

Касаткина занимает 73-е место рейтинга WTA, в ее активе два титула под эгидой организации. Высшим достижением россиянки на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2018) и Уимблдона (2018). Фридзам находится на 136-й строчке мирового рейтинга.

Турнир в Лионе завершится 8 марта, призовой фонд соревнований составляет более $251 тыс.