{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
WTA

Касаткина проиграла Фридзам и не сумела выйти в финал турнира в Лионе

Матч завершился со счетом 6:3, 3:6, 6:2 в пользу 26-летней немки

ТАСС, 7 марта. Немецкая теннисистка Анна-Лена Фридзам обыграла россиянку Дарью Касаткину в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) во французском Лионе.

Матч завершился со счетом 6:3, 3:6, 6:2 в пользу 26-летней немки. 22-летняя Касаткина была посеяна под седьмым номером.

В предыдущий раз Касаткина доходила до полуфинала в октябре 2018 года, россиянка выиграла "ВТБ Кубок Кремля" в Москве.

В другом полуфинале уроженка Москвы, американка София Кенин играет с бельгийкой Алисон ван Эйтванк, встреча завершится позднее в субботу. 21-летняя Кенин является действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии.

Касаткина занимает 73-е место рейтинга WTA, в ее активе два титула под эгидой организации. Высшим достижением россиянки на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2018) и Уимблдона (2018). Фридзам находится на 136-й строчке мирового рейтинга.

Турнир в Лионе завершится 8 марта, призовой фонд соревнований составляет более $251 тыс.

Теги
WTA
Реклама на ТАСС
Бокс
Боксер Курбанов одержал 19-ю победу на профессиональном ринге
Россиянин выиграл у соотечественника Исмаила Илиева решением судей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС