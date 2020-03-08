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Футбол в России

Пашинин считает, что "Локомотив" нельзя представить без Семина

Главный тренер команды пропустил матч с "Ахматом" из-за дисквалификации

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" никак нельзя представить без его главного тренера Юрия Семина. Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал старший тренер железнодорожников Олег Пашинин.

"Локомотив" в матче 21-го тура чемпионата России обыграл дома грозненский "Ахмат" со счетом 1:0. Семин не мог находиться на тренерской скамейке в связи с удалением в матче предыдущего тура с "Зенитом" (0:0).

"Локомотив" не надо представлять без Юрия Семина. Вы знаете, что он не мог находиться в подтрибунном помещении. Определенным образом мы контактировали, но пусть это останется за кадром", - сказал Пашинин.

На 83-й минуте встречи главный арбитр Кирилл Левников назначил пенальти в ворота "Локомотива" после игры рукой защитника Соломона Кверквелии, футболист был удален с поля. "Самым главным был для нас результат, удалось сделать подарок болельщикам и болельщицам в Международный женский день. Победа получилась заслуженной, мы могли забивать еще больше, счет мог быть крупней. Удаление внесло коррективы после матча, но мы выстояли", - отметил Пашинин.

Ничейный счет был бы справедливым исходом, считает главный тренер "Ахмата" Игорь Шалимов. "Первый тайм прошел достаточно ровно, нашей бедой были потери в центре поля, из-за чего мы пропустили несколько контратак, а "Локомотив" выходит в быстрые атаки очень мощно. В концовке мы прибавили, замены усилили нашу игру. Могли не проиграть и увезти очко, это было важнейшей задачей", - сказал Шалимов в эфире канала "Матч Премьер".

В следующем туре "Локомотив" сыграет 15 марта с "Ростовом" на выезде. "Ахмат" двумя днями ранее примет "Динамо".

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