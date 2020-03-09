Вариант переноса ЧМ-2020 по хоккею в Сочи из-за коронавируса не рассматривается

ТАСС, 9 марта. Вариант переноса чемпионата мира по хоккею 2020 года из Швейцарии в Россию из-за коронавируса не рассматривается. Об этом финскому изданию Ilta Sanomat заявил вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Калерво Куммола.

Турнир запланирован на 8-24 мая и должен пройти в швейцарских Цюрихе и Лозанне. Ранее президент IIHF Рене Фазель сообщил ТАСС, что обсуждал с Федерацией хоккея России (ФХР) возможность переноса турнира в Сочи.

"Да, мы получили предложение о проведении турнира в России, был также вариант с Финляндией, но сейчас идея переноса отпала, - сказал Куммола. - Это очень плохая ситуация для Швейцарии, но мы не можем поехать в Россию, если не получится организовать турнир в Швейцарии".

Куммола отметил, что решение по чемпионату мира будет принято до 20 апреля.

Ранее из-за коронавируса был отменен женский чемпионат мира, турнир должен был пройти с 31 марта по 10 апреля в канадских городах Галифакс и Труро.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены почти в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 58,6 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились более 100 тыс. человек, чуть более 3,8 тыс. умерли.