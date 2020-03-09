Футболист "Ростова" Мамаев забил гол в первом официальном матче с октября 2018 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 марта. /ТАСС/. Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев вышел на поле в домашнем матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против московского ЦСКА.

Мамаев появился на поле на 58-й минуте встречи, заменив Данила Глебова, и спустя пять минут отличился голом. Счет в матче - 3:1 в пользу "Ростова".

Последний официальный матч Мамаев провел 7 октября 2018 года, тогда он выступал за "Краснодар". В 10-м туре чемпионата России краснодарцы проиграли в гостях петербургскому "Зениту" со счетом 1:2, Мамаев отметился голом с пенальти.

На следующий день Мамаев принял участие в двух драках в центре Москвы, 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил его к заключению в колонии общего режима на срок в один год и пять месяцев. 17 сентября Мамаев вышел на свободу из колонии по УДО. 28 сентября он подписал соглашение с "Ростовом" на два года с возможностью продления еще на сезон. Заявить футболиста для участия в матчах премьер-лиги "Ростов" смог в январе, когда открылся новый период дозаявок.

В первом матче весенней части чемпионата России против грозненского "Ахмата" (1:1), который прошел в Грозном 29 февраля, Мамаев не попал в заявку команды.

Мамаеву 31 год, он выступал за "Краснодар" с июля 2013 года по октябрь 2018-го. Клуб расторг контракт с ним 20 сентября 2019 года. Также футболист представлял московские ЦСКА (2007-2013) и "Торпедо" (2005-2007).