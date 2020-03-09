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Лига Европы

Матч Лиги Европы между "Олимпиакосом" и "Вулверхэмптоном" пройдет без зрителей

Встреча пройдет в Греции 13 марта

ТАСС, 9 марта. Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между греческим "Олимпиакосом" и английским "Вулверхэмптоном" пройдет при пустых трибунах в связи с распространением коронавируса в Греции. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Матч состоится 12 марта в в Пирее (пригород Афин).

Ранее в воскресенье сообщалось о проведении без зрителей ответного матча Лиги чемпионов между французским ПСЖ и немецкой "Боруссией" (Дортмунд), встреча пройдет 11 марта в Париже.

Также отменена встреча юношеской Лиги чемпионов между итальянским "Интером" и французским "Ренном" (11 марта) в связи с отказом играть со стороны итальянского клуба. Контрольно-этический и дисциплинарный орган УЕФА примет решение по данному матчу в ближайшее время.

7 марта общее число заразившихся коронавирусом в Греции составляло 66, 8 марта оно увеличилось до 73, а в понедельник объявлены еще 11 новых случаев. Из 84 заразившихся 27 человек госпитализированы, причем наиболее серьезным случаем является больной с тяжелой пневмонией, находящийся в реанимации в больнице города Рио.

По последним данным санитарно-медицинского агентства Sante publique France ("Сантэ пюблик Франс"), число случаев заражения коронавирусом во Франции достигло 1126, из них 19 оказались смертельными.

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