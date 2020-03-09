Матч Лиги Европы "Севилья" - "Рома" из-за коронавируса пройдет без зрителей

ТАСС, 9 марта. Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между испанской "Севильей" и итальянской "Ромой" состоится без зрителей в связи с распространением коронавируса в Испании. Об этом сообщает пресс-служба "Севильи".

Матч состоится 12 марта в Севилье. Решение было принято после согласования с министерством здравоохранения.

Также без зрителей пройдет встреча между "Олимпиакосом" (Греция) и "Вулверхэмптоном" (Англия), а также ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ (Франция) - "Боруссия" (Германия).

По последним данным, всего по Испании было выявлено более 1,2 тыс. случаев заражения, 28 человек умерли.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 58,6 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 100 тысяч человек, чуть более 3,8 тыс. умерли.