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Организаторы Чешских хоккейных игр планируют провести турнир без зрителей

Турнир пройдет в Брно с 30 апреля по 3 мая
Главный тренер сборной Чехии по хоккею Милош Ржига Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной Чехии по хоккею Милош Ржига
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Чешская хоккейная ассоциация на данный момент планирует провести последний этап Евротура, Чешские игры, без зрителей. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь организации Мартин Урбан.

Чешские игры пройдут в Брно с 30 апреля по 3 мая. После трех этапов сборная России замыкает общую таблицу Евротура, набрав восемь очков в девяти матчах.

"Информация о том, что все массовые мероприятия в Чехии отменены, не совсем верна. Мы можем проводить игры, но без зрителей. Чешские игры будут проведены без зрителей, на данный момент принято такое решение, - сказал Урбан. - Оно может поменяться в зависимости от развития ситуации с коронавирусом, мы будем прислушиваться к нашему правительству".

С 5 по 8 марта этап Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место прошел без зрителей.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 59,9 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, чуть более 3,8 тыс. умерли.

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