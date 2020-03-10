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КХЛ

"Сибирь" обыграла "Автомобилист" и вышла во второй раунд плей-офф КХЛ

Во втором раунде плей-офф "Сибирь" сыграет с "Ак Барсом" или "Барысом"
Описание
© Донат Сорокин/ТАСС

ТАСС, 10 марта. Новосибирская "Сибирь" в гостях обыграла екатеринбургский "Автомобилист "со счетом 2:1 в пятом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Уралец" в присутствии 5300 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе "Сибири" отметились Дмитрий Саюстов (17-я минута) и Евгений Чесалин (25), у "Автомобилиста" отличился Павел Дацюк (41). Защитник новосибирского клуба Александр Логинов отметился результативной передачей в эпизоде с шайбой Саюстова, которая стала для него 100-й в матчах лиги. Всего на его счету 512 матчей и 149 очков.

"Сибирь" выиграла серию со счетом 4-1. Во втором раунде плей-офф клуб сыграет с казанским "Ак Барсом" или "Барысом" из Нур-Султуна. Соперник "Сибири" определится по итогам серии омского "Авангарда" и уфимского "Салавата Юлаева" ("Салават Юлаев" ведет в серии со счетом 3-2, шестой пройдет в Уфе в среду). Если во второй раунд выйдет "Авангард", "Сибирь" сыграет с "Ак Барсом", если "Салават Юлаев" - с "Барысом".

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, в трех победила "Сибирь", в одном - "Автомобилист". "Сибирь" и "Автомобилист" ни разу не встречались между собой в матчах плей-офф.

"Сибирь" по итогам регулярных чемпионатов шесть раз участвовала в матчах на вылет, лучшим результатом новосибирской команды стал выход в полуфинал в сезоне-2014/15, где "Сибирь" проиграла казанскому "Ак Барсу" (1-4). "Сибирь" в четвертый раз сыграет во втором раунде плей-офф, три предыдущих раз новосибирский клуб встречался на этой стадии с магнитогорским "Металлургом". "Автомобилист" в седьмой раз участвовал в плей-офф КХЛ, лучшим достижением клуба является выход в четвертьфинал в сезоне-2018/19, где он уступил уфимскому "Салавату Юлаеву" со счетом 1-4 в серии.

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