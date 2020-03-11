Отец Большунова рассказал, что лыжник планирует победить на Олимпиаде-2022

ТАСС, 11 марта. Российский лыжник Александр Большунов, ставший победителем общего зачета Кубка мира текущего сезона, намерен выиграть чемпионат мира в 2021 году и Олимпиаду в Пекине. Об этом в среду рассказал ТАСС отец лыжника Александр Большунов.

Большунов победил в общем зачете Кубка мира после того, как сборная Норвегии в полном составе отказалась от участия в заключительных этапах турнира, которые пройдут в Канаде и США, из-за угрозы коронавируса. За пять гонок до конца сезона Большунов набрал 2221 очко, у его ближайшего преследователя норвежца Йоханнеса Клебо в активе 1726 очков.

"Он трудится, на первой Олимпиаде [в 2018 году] у него была бронза, я думаю, что у него есть планы победить на Играх в 2022 году. Он также не реализовал себя на чемпионате мира, у него четыре серебряные медали, так что победа на чемпионате мира - план на следующий сезон, - сказал Большунов. - Нужно трудиться, ставить перед собой задачу и идти к цели, без мечты результатов не бывает".

Отец спортсмена добавил, что верил в победы сына с тех пор, как Александр стал заниматься лыжами. "Мы верили в его победы с раннего возраста, он во всех начинаниях всегда стремился быть лидером и выигрывать, его упорство и трудолюбие всегда давали свои плоды, - сказал Большунов. - Прошлый год это показал: он остановился в шаге от большого Хрустального глобуса, а в этом году свою задачу решил".

По его словам, победы стали результатом образа жизни семьи Большуновых - занятия спортом и учеба на отлично. "Ездили по районным соревнованиям, он везде выигрывал. Серьезно стал заниматься с 9-го класса, когда поехали в Брянскую область, и в каждой гонке выносил "в одну калитку", после этого он задумался о том, чтобы профессионально заняться лыжами. Выбрал дорогу в спорт высших достижений, глаза загорелись, и все пошло своим чередом", - добавил собеседник.

Большунову 23 года, он стал первым россиянином, которому удалось выиграть общий зачет Кубка мира.