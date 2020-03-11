Финал Кубка французской лиги по футболу перенесен из-за коронавируса

ТАСС, 11 марта. Финальный матч Кубка французской лиги по футболу между ПСЖ и "Лионом" перенесен на неопределенный срок из-за коронавируса. Об этом сообщает французское издание L'Equipe.

Матч должен был пройти в Париже 4 апреля. Новая дата финала не сообщается.

Из-за коронавируса матчи чемпионата Франции до 15 апреля будут проходить без зрителей. По этой же причине ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и дортмундской "Боруссией" также пройдет при пустых трибунах. Матч состоится 11 марта в Париже. Первая игра, прошедшая в Дортмунде, завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

По положению на вечер вторника во Франции в реанимации находятся 86 человек. Умерли с начала распространения заболевания 33 пациента, всего инфицированы 1784.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 61,4 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.