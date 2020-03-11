Сноубордист Олюнин считает, что опыт поможет ему набрать форму после травмы

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Призер Олимпийских игр в сноуборд-кроссе Николай Олюнин считает, что большой спортивный опыт поможет ему быстро вернуться на высокий уровень и набрать оптимальную форму после травмы. Такое мнение спортсмен в среду высказал ТАСС.

Олюнин в феврале 2018 года получил травму в полуфинале олимпийских соревнований по сноуборд-кроссу. Обследование показало, что он сломал ногу в трех местах, а также повредил мениск. Спортсмен перенес несколько операций в Южной Корее и Германии и пропустил прошлый сезон. В среду он выступил на финальном этапе Кубка России и занял второе место.

"После Олимпиады я перенес четыре операции, последняя была в октябре, а сегодня состоялись мои первые соревнования после травмы, к которым я долго готовился. Многие врачи запрещали мне сюда приезжать в связи с тем, что прошло слишком мало времени после операции, - рассказал спортсмен. - Но мне нужно было приехать сюда и попробовать себя, чтобы выступить на чемпионате России. Буду участвовать в национальном первенстве в Красноярске".

"Нога намного лучше, но, конечно, уже не то, что было раньше. Нога не совсем выполняет команды, где-то не сгибается до конца, в ней нет мышц. Но у меня остался мой опыт, так что я еще могу кататься", - добавил собеседник агентства.

Соревнования по сноуборд-кроссу в рамках чемпионата России состоятся 22 марта. Олюнин является серебряным призером Олимпийских игр в Сочи.