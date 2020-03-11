Сноубордист Олюнин считает, что коронавирус не помешает его подготовке к сезону

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Закрытие некоторых европейских горнолыжных курортов и ситуация с распространением коронавируса в мире не скажется на подготовке сборной России по сноуборд-кроссу. Такое мнение ТАСС в среду высказал сноубордист Николай Олюнин.

"Мы не привередливые в этом плане. Даже если все [зарубежные] склоны будут закрыты из-за коронавируса, то мы просто уедем в Приисковое (поселок на границе республики Хакасия и Красноярского края, где ранее проводили сборы российские борд-кроссисты - прим. ТАСС), в тайгу. Будем там кататься. Так что это нас точно не остановит, главное - желание", - отметил Олюнин.

Из-за коронавируса в ряде европейских стран введены дополнительные меры безопасности. Например, в Италии были закрыты все горнолыжные курорты страны и введен карантин.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего инфицированных выявлено в Южной Корее, Иране и Италии. Всего случаи заражения подтверждены более чем в 100 странах, включая Россию.