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Распространение коронавируса нового типа

Конгресс ФИФА перенесен с июня на сентябрь из-за коронавируса

Также изменится дата проведения следующего заседания совета организации
Описание
© EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON

ТАСС, 11 марта. Конгресс Международной федерации футбола (ФИФА) в Эфиопии перенесен из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Конгресс должен был пройти 5 июня в Аддис-Абебе, но организация приняла решение перенести его на 18 сентября. Также отмечается, что заседание совета ФИФА в Цюрихе, запланированное на 20 марта, перенесено, точная дата будет определена позднее, подчеркивается, что совет может пройти посредством видеоконференции.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

За пределами КНР больше всего заразившихся в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию.

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Распространение коронавируса нового типа
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