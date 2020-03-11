Конгресс ФИФА перенесен с июня на сентябрь из-за коронавируса

ТАСС, 11 марта. Конгресс Международной федерации футбола (ФИФА) в Эфиопии перенесен из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Конгресс должен был пройти 5 июня в Аддис-Абебе, но организация приняла решение перенести его на 18 сентября. Также отмечается, что заседание совета ФИФА в Цюрихе, запланированное на 20 марта, перенесено, точная дата будет определена позднее, подчеркивается, что совет может пройти посредством видеоконференции.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

За пределами КНР больше всего заразившихся в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию.