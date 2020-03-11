МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Этапы Мировой серии по синхронному плаванию и прыжкам в воду в Казани перенесены на сентябрь в связи с распространением нового коронавируса. Об этом ТАСС сообщил глава соответствующих общероссийских спортивных федераций Алексей Власенко.

Соревнования по прыжкам в воду столица Татарстана должна была принять с 20 по 22 марта, по синхронном плаванию - с 17 по 19 апреля.

"В связи с распространением коронавируса было принято решение перенести эти старты на сентябрь", - сказал Власенко.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

За пределами КНР больше всего заразившихся в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию.