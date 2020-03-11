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Зимние олимпийские виды спорта

Югорский лыжный марафон планируют провести без иностранных участников

Соревнования пройдут 11 апреля

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 марта. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) планируют провести VIII международный Югорский лыжный марафон в Ханты-Мансийске 11 апреля без иностранных участников. Об этом ТАСС в среду сообщил директор департамента физической культуры и спорта Югры Сергей Артамонов.

"На данный момент планируется провести Югорский лыжный марафон без участия иностранных спортсменов", - сказал он.

На вопрос, будет ли соревнование закрыто для зрителей, собеседник агентства отвечать не стал.

В марафоне планирует принять участие россиянин Александр Большунов, ранее досрочно одержавший победу в общем зачете Кубка мира. На лыжне с ним также поборются олимпийские чемпионы Александр Легков, Евгений Дементьев и другие сильнейшие лыжники и биатлонисты России.

На данный момент заявки подали около 1,5 тыс. человек со всей России. Организаторы надеются, что итоговое количество участников превысит 3 тыс. лыжников. Трасса марафона проложена в пойме реки Горная в черте Ханты-Мансийска, работы по ее возведению начались больше месяца назад, поэтому основная их часть уже выполнена. Как заверяют организаторы, несмотря на теплую зиму в текущем году, соревнование пройдет при любой погоде, за исключением дождя.

Ежегодно на данное спортивное событие собирается около 4 тыс. российских и зарубежных гостей и участников, в том числе чемпионы мира и Олимпийских игр. Участники гонки по традиции могут выбрать одну из трех дистанций - 50 км, 25 км или 5 км свободным стилем. В 2019 году Югорский лыжный марафон побил рекорд одновременного массового старта участников забега на 50 км - более 2,5 тыс. человек.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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