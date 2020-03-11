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Зимние олимпийские виды спорта

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет не ранее октября 2020 года

В ближайшее время Международный союз конькобежцев оценит такую возможность
Александра Трусова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александра Трусова
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 11 марта. Чемпионат мира по фигурному катанию 2020 года состоится не ранее октября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

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Ранее во вторник правительство Канады из-за коронавируса приняло решение отменить турнир, который изначально был запланирован с 18 по 22 марта.

"В течение ближайших недель ISU совместно со всеми заинтересованными сторонами оценит, возможно ли проведение чемпионата мира по фигурному катанию в конце года, но в любом случае он не состоится ранее октября 2020 года", - говорится в сообщении.

"ISU cожалеет, что самое важное событие сезона не может быть проведено в соответствии с планом, но ISU также понимает, что безопасность и благополучие всех участников имеет первостепенное значение, и уверен, что члены ISU, фигуристы и болельщики поймут это решение", - добавляется в сообщении.

Ранее в Канаде был отменен женский чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти с 31 марта по 10 апреля в канадских городах Галифакс и Труро. По данным Министерства здравоохранения Канады на 11 марта, в стране зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом нового типа. Один человек скончался.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. За пределами Китая больше всего инфицированных выявлено в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения подтверждены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 61,4 тыс. человек, общее число случаев заражения превышает 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.

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