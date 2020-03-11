Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет не ранее октября 2020 года

ТАСС, 11 марта. Чемпионат мира по фигурному катанию 2020 года состоится не ранее октября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Ранее во вторник правительство Канады из-за коронавируса приняло решение отменить турнир, который изначально был запланирован с 18 по 22 марта.

"В течение ближайших недель ISU совместно со всеми заинтересованными сторонами оценит, возможно ли проведение чемпионата мира по фигурному катанию в конце года, но в любом случае он не состоится ранее октября 2020 года", - говорится в сообщении.

"ISU cожалеет, что самое важное событие сезона не может быть проведено в соответствии с планом, но ISU также понимает, что безопасность и благополучие всех участников имеет первостепенное значение, и уверен, что члены ISU, фигуристы и болельщики поймут это решение", - добавляется в сообщении.

Ранее в Канаде был отменен женский чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти с 31 марта по 10 апреля в канадских городах Галифакс и Труро. По данным Министерства здравоохранения Канады на 11 марта, в стране зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом нового типа. Один человек скончался.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. За пределами Китая больше всего инфицированных выявлено в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения подтверждены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 61,4 тыс. человек, общее число случаев заражения превышает 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.