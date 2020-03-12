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Зимние олимпийские виды спорта

Медведева назвала правильным решение отменить чемпионат мира по фигурному катанию

Фигуристка отметила, что должна была дебютировать на турнире в роли комментатора соревнований

ТАСС, 12 марта. Российская фигуристка Евгения Медведева считает, что решение отменить чемпионат мира в Монреале является правильным. Об этом она написала в Instagram.

Турнир 2020 года должен был пройти в канадском Монреале с 18 по 22 марта, но был отменен из-за коронавируса.

"Очень грустные новости, знаю, как расстроены участники. У меня на душе тоже очень тяжело, так как на этом чемпионате мира должен был состояться мой дебют в роли комментатора соревнований. Решение правильное, хоть и печальное. Здоровье важнее всего", - написала Медведева.

Монреаль в 2017 году получил право провести чемпионат мира - 2020. По данным Министерства здравоохранения Канады, в стране зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом нового типа, один человек скончался.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. За пределами Китая больше всего инфицированных выявлено в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения подтверждены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 61,4 тыс. человек, общее число случаев заражения превышает 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.

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Зимние олимпийские виды спорта
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