СМИ: чемпионат Испании по футболу приостановлен из-за коронавируса

ТАСС, 12 марта. Проведение матчей чемпионата Испании по футболу приостановлено по причине коронавируса. Об этом сообщает радиостанция La Cadena SER.

Также приостановлено проведение встреч низших дивизионов чемпионата страны. В среду Королевская испанская федерация футбола отменила любительские турниры.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число заболевших резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. Больше всего инфицированных - примерно половина общего числа - обнаружено в автономном сообществе Мадрид. К настоящему моменту в Испании выявлено более 2,2 тыс. заболевших, 56 человек умерли.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду объявила, что вызванная коронавирусом вспышка болезни стала пандемией. Ранее ВОЗ расценивала ситуацию как эпидемию с многочисленными очагами. ВОЗ уведомила, что болезнь распространилась на 114 стран, заразились более 118 тыс. человек.