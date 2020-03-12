{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Отмена соревнований из-за коронавируса
Обновлено 

СМИ: чемпионат Испании по футболу приостановлен из-за коронавируса

Также приостановлено проведение встреч низших дивизионов чемпионата страны
Болельщики на матче чемпионата Испании EPA-EFE/RODRIGO JIMENEZ
Описание
Болельщики на матче чемпионата Испании
© EPA-EFE/RODRIGO JIMENEZ

ТАСС, 12 марта. Проведение матчей чемпионата Испании по футболу приостановлено по причине коронавируса. Об этом сообщает радиостанция La Cadena SER.

Также приостановлено проведение встреч низших дивизионов чемпионата страны. В среду Королевская испанская федерация футбола отменила любительские турниры.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число заболевших резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. Больше всего инфицированных - примерно половина общего числа - обнаружено в автономном сообществе Мадрид. К настоящему моменту в Испании выявлено более 2,2 тыс. заболевших, 56 человек умерли.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду объявила, что вызванная коронавирусом вспышка болезни стала пандемией. Ранее ВОЗ расценивала ситуацию как эпидемию с многочисленными очагами. ВОЗ уведомила, что болезнь распространилась на 114 стран, заразились более 118 тыс. человек. 

Теги
Отмена соревнований из-за коронавируса
Реклама на ТАСС
Отмена соревнований из-за коронавируса
Майоров назвал жестким решение КХЛ о проведении матча "Спартак" - "Динамо" без зрителей
Он назвал очень серьезной причину проведения матча при пустых трибунах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС