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Отмена соревнований из-за коронавируса

ATP на шесть недель приостановила проведение всех соревнований из-за коронавируса

В заявлении организации отмечается, что это решение было принято с трудом
Описание
© EPA-EFE/ALI HAIDER

ТАСС, 12 марта. Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) на шесть недель приостановила проведение всех соревнований под эгидой организации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба АТР.

"Это решение было принято с трудом. Оно станет большой потерей для игроков и болельщиков по всему миру. Несмотря на это, мы верим, что это решение является необходимым в данный момент, чтобы обеспечить безопасность для здоровья игроков, персонала и всего теннисного сообщества на фоне пандемии", - заявил глава АТР Андреа Гауденци.

Ранее были отменен турнир в Индиан-Уэллсе, а также ряд различных турниров АТР, в том числе Открытый чемпионат Майами. Детали касательно правил начисления очков в мировом рейтинге в связи с отменой турниров будут приняты позднее.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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