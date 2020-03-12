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Отмена соревнований из-за коронавируса

BBC: первый этап Гран-при "Формулы-1" в Австралии перенесен из-за коронавируса

Соревнования были запланированы на 13-15 марта в Мельбурне
Описание
© EPA-EFE/WU HONG

ТАСС, 12 марта. Первый этап нового сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", который должен был пройти в Австралии, перенесен на неопределенный срок по причине распространения в мире коронавирусной инфекции. Об этом сообщает британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

Соревнования были запланированы на 13-15 марта в Мельбурне. Даты переноса пока не определены.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 28 случаев заражения.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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Отмена соревнований из-за коронавируса
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