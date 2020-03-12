"Йокерит" будет проводить домашние матчи плей-офф КХЛ без зрителей

ТАСС, 12 марта. Хельсинкский "Йокерит" будет проводить домашние матчи плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) без зрителей. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Правительство Финляндии в четверг объявило, что все публичные мероприятия с участием более 500 человек будут отменены. Поэтому "Йокерит" будет проводить оставшиеся матчи Кубка Гагарина при пустых трибунах.

"Йокерит" в первом раунде плей-офф КХЛ обыграл ярославский "Локомотив" в серии до четырех побед со счетом 4-2. Во втором раунде финская команда встретится с снакт-петербургским СКА.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.