"Динамо" обыграло "Спартак" и встретится с ЦСКА в 1/4 финала плей-офф КХЛ

У "Динамо" голы на счету Владимира Брюквина (7-я минута), Андре Петерссона (47) и Дмитрий Яшкин (64). В составе "Спартака" шайбами отметились Робин Ганзл (34) и Александр Хохлачев (40). Матч стал первым в истории плей-офф КХЛ, который состоялся при пустых трибунах.

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Московское "Динамо" обыграло в гостях со счетом 3:2 в овертайме столичный "Спартак" в шестом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" при пустых трибунах из-за распространения коронавирусной инфекции.

"Динамо" выиграло серию со счетом 4-2 и стало последней командой, вышедшей в следующий раунд плей-офф. В 1/4 финала команда встретится со столичным ЦСКА.

В регулярном чемпионате "Спартак" и "Динамо" провели между собой четыре матча, "Динамо" одержало победы во всех встречах. В плей-офф "Спартак" и "Динамо" встречались один раз - в сезоне-2009/10 в первом раунде победу одержал "Спартак" со счетом 3-1 в серии.

"Динамо" лишь один раз не сумело по итогам регулярного чемпионата выйти в плей-офф КХЛ - в сезоне-2017/18, клуб дважды выигрывал Кубок Гагарина (2012, 2013). Команда в восьмой раз вышла во второй раунд. В прошлом сезоне "Динамо" также играло во втором раунде с ЦСКА, уступив со счетом 1-4.

"Спартак" в третий раз подряд принимал участие в плей-офф КХЛ и в шестой раз в общей сложности. Красно-белые ни разу не проходили дальше первого раунда, в прошлом году "Спартак" в серии до четырех побед уступил петербургскому СКА со счетом 2-4.