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Лига Европы

"Манчестер Юнайтед" в гостях разгромил ЛАСК в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

Встреча завершилась со счетом 5:0
Хуан Мата и Одиан Игало EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA
Описание
Хуан Мата и Одиан Игало
© EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

ТАСС, 12 марта. "Манчестер Юнайтед" со счетом 5:0 обыграл австрийский ЛАСК в первой встрече 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Встреча прошла в Австрии при пустых трибунах в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Голы забили Одион Игало (28-я минута), Дэниел Джеймс (58), Хуан Мата (82), Мэйсон Гринвуд (90+1) и Андреас Перейра (90+5).

Перешедший в "Манчестер Юнайтед" в январе на правах аренды Игало провел три матча в стартовом составе за новую команду, забив в них четыре мяча. Другой новичок команды Бруну Фернандеш, отдавший голевую передачу на нигерийского нападающего, поучаствовал в наибольшем количестве голов в этом сезоне Лиги Европы: на счету полузащитника шесть голов и четыре результативные передачи. До этого он представлял португальский "Спортинг".

Швейцарский "Базель", который на групповом этапе был соперником российского "Краснодара", также в гостях при пустых трибунах разгромил немецкий "Айнтрахт" (3:0). Турецкий "Истанбул Башакшехир" дома благодаря голу с пенальти в концовке встречи обыграл датский "Копенгаген" (1:0).

Ответный матч команд запланирован на 19 марта.

Ранее из-за коронавируса были перенесены матчи этой стадии "Интер" (Италия) - "Хетафе" (Испания) и "Севилья" (Испания) - "Рома" (Италия).

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