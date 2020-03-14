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Футбол в России

Программа 22-го тура чемпионата России по футболу продолжится тремя матчами в субботу

Между сыграют "Оренбург" и "Спартак", "Зенит" и "Урал", "Арсенал" и "Рубин"

ТАСС, 14 марта. Три субботних матча продолжат программу 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Московский "Спартак" отправится в гости к "Оренбургу", петербургский "Зенит" примет екатеринбургский "Урал", а тульский "Арсенал" проведет домашнюю встречу против казанского "Рубина".

В 14:00 мск начнется встреча в Оренбурге, которую рассудит Василий Казарцев. "Спартак", занимающий 10-е место с 25 очками в активе, проиграл в прошлом туре "Краснодару" (0:1) на своем поле и повторил собственный антирекорд 2004 года, потерпев шестое домашнее поражение в сезоне, поэтому игра с "Оренбургом" - шанс оправдаться перед болельщиками. Красно-белым не поможет полузащитник Роман Зобнин, который получил красную карточку в предыдущей встрече, восстанавливаются от травм хавбеки Наиль Умяров и Андре Шюррле, также главный тренер Доменико Тедеско сообщил на предматчевой пресс-конференции, что несколько игроков простужены. "Оренбург" идет на 11-й строчке, набрав 23 очка, во встрече против "Спартака" хозяевам не поможет защитник Виталий Шахов.

Тур продолжится матчем в Санкт-Петербурге, где "Зенит" сыграет с "Уралом", главным арбитром назначен Владимир Москалев. После этой встречи петербуржцы будут лишены полноценной поддержки на "Газпром-Арене" до 30 апреля, так как власти города ввели запрет на проведение массовых мероприятий с участием более одной тысячи человек в связи с профилактикой распространения нового коронавируса. Как сообщили ТАСС в пресс-службе клуба, "Зенит" примет все необходимые меры предосторожности уже в матче против "Урала".

Петербуржцы, набрав 47 очков, лидируют в турнирной таблице, но из-за двух ничьих с московским "Локомотивом" (0:0) и "Уфой" (0:0) после возобновления чемпионата России отрыв от преследователей сократился - вторым идет "Краснодар" с 41 очком в активе. Встречу с "Уралом" из-за перебора желтых карточек пропустит полузащитник Вильмар Барриос. Екатеринбуржцы занимают девятое место, набрав 25 очков, они не могут победить после зимней паузы в РПЛ. К игре против "Зенита" команда Дмитрия Парфенова подходит без травмированных, однако из-за перебора желтых карточек встречу пропустит полузащитник Петрус Бумаль.

Субботняя программа 22-го тура завершится матчем между "Арсеналом" и "Рубином", команды рассудит Сергей Лапочкин. Тульский клуб занимает шестое место с 28 очками в активе, а вот казанцы с 20 баллами идут в зоне вылета. Из-за травм "Арсеналу" не помогут вратарь Егор Шамов и полузащитник Игорь Горбатенко, лучший бомбардир команды Александр Ломовицкий не сыграет из-за перебора желтых карточек. Главному тренеру "Рубина" Леониду Слуцкому придется обходиться без защитника Силвие Бегича, полузащитников Александра Ташаева и Дмитрия Тарасова, а также получившего красную карточку в матче прошлого тура против самарских "Крыльев Советов" (0:1) хавбека Хвичи Кварацхелии.

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