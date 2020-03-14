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Отмена соревнований из-за коронавируса

Отсутствие зрителей не повлияет на настрой игроков СКА в матчах плей-офф КХЛ

Серия против "Йокерита" начнется 17 марта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Пустые трибуны не повлияют на настрой игроков санкт-петербургского СКА в матчах плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщил журналистам в субботу главный тренер СКА Алексей Кудашов.

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Власти Санкт-Петербурга ввели запрет на массовые мероприятия численностью свыше 1 тыс. человек в связи с профилактикой нового коронавируса. Позднее СКА объявил, что будет проводить домашние матчи при пустых трибунах.

"О ситуации с пустыми трибунами: в первую очередь у нас есть возможность играть в хоккей, это самое главное. Все горят желанием продолжить чемпионат. Что касается зрителей, есть хорошая телевизионная трансляция", - сказал Кудашов.

Серия второго раунда плей-офф КХЛ между СКА и "Йокеритом" должна начаться 17 марта в Санкт-Петербурге. В пятницу финская телерадиокомпания Yle сообщила, что "Йокерит" досрочно завершит выступление в плей-офф КХЛ из-за коронавируса. Однако в субботу КХЛ и сам клуб эту информацию опровергли.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

Теги
Кудашов, Алексей НиколаевичОтмена соревнований из-за коронавируса
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