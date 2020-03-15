Борис Ротенберг: футболисты испытывают проблемы с мотивацией, играя без зрителей

МОСКВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболисты, играющие при пустых трибунах, имеют проблемы с мотивацией на поле. Такое мнение ТАСС высказал владелец "Сочи" Борис Ротенберг.

"Сочи" в домашнем матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл "Краснодар" со счетом 2:0, что позволило сочинскому клубу выбраться из зоны вылета и с 24 очками подняться на 11-е место. Матч проходил при пустых трибунах из-за постановления губернатора Краснодарского края об ограничении количества участников массовых, в том числе и спортивных мероприятий.

"Над этим вопросом (по игре без зрителей - прим. ТАСС) нужно подумать, но мы играем для болельщиков. Когда стадионы пустые, страдает футбол, мотивация у игроков. Но не мне решать, играть ли так в дальнейшем, поскольку у нас есть РФС и другие структуры, которые должны это определять", - сказал Ротенберг.

Ранее было объявлено, что РПЛ 17 марта примет решение о порядке проведения матчей чемпионата России по футболу.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В мире заразились более 140 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В России зарегистрированы 47 случаев заражения инфекцией. В субботу в РФ создан координационный совет по борьбе с распространением вируса.